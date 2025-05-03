Чи програє Україна війну без систем Patriot: Чмут відповів

Системи ППО Patriot в Україні / © ТСН.ua

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Без американських систем ППО Patriot в Україні може збільшитися кількість жертв війни, яку розв’язала Росія. Але це не значить, що Україна без них програє цю війну.

На цьому наголосив директор Фонду компетентної допомоги армії «Повернись живим» Тарас Чмут в інтерв’ю для LIGA.net.

Він зазначив, що у відкритому доступі немає інформації про загальну кількість систем Patriot, а також про те, які об’єкти вони прикривають та яка їхня ефективність. Це, за його словами, не дозволяє говорити впевнено, що зараз ми захищені цими американськими системами ППО.

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При цьому Тарас Чмут зазначив, що існує альтернатива — системи SAMP/T, які є на озброєнні в української армії і які називають європейськими Patriot.

«Patriot для нас уже знайомий, уже опрацьований, масовий, відносно простий і доступний. Тому ми за нього тримаємося… Його головна перевага — це можливість перехоплення насамперед балістичних цілей або гіперзвукових ракет», — вважає експерт.

Тарас Чмут припустив, що без систем Patriot може збільшитися кількість жертв війни в Україні і в цьому, за його словами, буде як вина Росії, так і США, які цьому посприяють. Однак він нагадав, що 2022 року українці воювали без цих американських систем і не здалися.

«Гіпотетична відсутність Patriot в Україні не дорівнює програшу у війні. Бо ми ж якось без цього воювали в лютому-березні 2022-го, без F-16, “бредлі”, “леопардів”, і причому доволі непогано. Можливо, суть не в залізі, а в чомусь іншому?» — підсумував він.

Нагадаємо, раніше у західних ЗМІ з’явилася інформація, що президент США Дональд Трамп нібито відмовляється продавати ЗРК Patriot Україні.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що постачання Patriot може бути частиною нового пакета допомоги, який ще не обговорювався з адміністрацією Трампа.