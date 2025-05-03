Проиграет ли Украина войну без систем Patriot: Чмут ответил

Системы ПВО Patriot в Украине. / © ТСН.ua

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Без американских систем ПВО Patriot в Украине может увеличиться количество жертв войны, которую развязала Россия. Но это не значит, что Украина без них проиграет войну.

Об этом заявил директор Фонда компетентной помощи армии «Вернись живым» Тарас Чмут в интервью для LIGA.net.

Он отметил, что в открытом доступе нет информации об общем количестве систем Patriot, а также о том, какие объекты они прикрывают и какова их эффективность. Это, по его словам, не позволяет уверенно говорить, что сейчас мы защищены этими американскими системами ПВО.

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При этом Тарас Чмут отметил, что существует альтернатива — системы SAMP/T, которые есть на вооружении у украинской армии и которые называют европейскими Patriot.

«Patriot для нас уже знаком, уже проработан, массовый, относительно простой и доступный. Поэтому мы за него держимся… Его главное преимущество — возможность перехвата прежде всего баллистических целей или гиперзвуковых ракет», — считает эксперт.

Тарас Чмут предположил, что без систем Patriot может увеличиться количество жертв войны в Украине и в этом, по его словам, будет как вина России, так и США, которые этому поспособствуют. Однако он напомнил, что в 2022 году украинцы воевали без этих американских систем и не сдались.

«Гипотетическое отсутствие Patriot в Украине не равно проигрышу в войне. Мы ведь как-то без этого воевали в феврале-марте 2022-го, без F-16, “бредли”, “леопардов”, и причем довольно неплохо. Может быть, суть не в железе, а в чем-то другом?» – подытожил он.

Напомним, ранее в западных СМИ появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп якобы отказывается продавать ЗРК Patriot Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что поставки Patriot могут быть частью нового пакета помощи , который еще не обсуждался с администрацией Трампа.