Президент Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Реклама

Украина в скором времени ожидает новые весомые оборонные пакеты от стран-партнеров, а также решение о дальнейшем сотрудничестве.

Об этом в своем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он заявил, что сейчас Украина готовит санкции против прерии стран, которые, к сожалению, помогают российским агрессорам обходить западные санкции.

Реклама

«И продолжаем укреплять нашу оборону: ожидаем уже скоро весомые оборонные пакеты для Украины и решение о дальнейшем сотрудничестве — сотрудничестве во время войны с ключевыми странами и в послевоенное время. Готовим серьезные основы для восстановления», — заявил президент.

В то же время, по словам Зеленского, Киев готов перейти к прекращению огня, если Россия готова к зеркальным шагам — в полную тишину, в том числе на 30 суток.

«Это честный термин, когда можно подготовить следующие шаги. Россия должна останавливать войну и прекратить штурмы, прекратить обстрелы», — заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Украина может получить значительный пакет военной помощи в размере $30 миллиардов уже в следующем году, благодаря решению о предоплате американских инвестиций из фонда на 2026 год.

Мы ранее информировали, что Соединенные Штаты будут в дальнейшем оказывать Украине военную поддержку, а финансировать поставки оружия будут страны Европы.