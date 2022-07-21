"Для мене це був іспит": Олена Зеленська про виступ у Конгресі США

Перша леді України Олена Зеленська виступила у Конгресі США та закликала надати більше військової допомоги українським збройним силам, щоб захистити країну від російської агресії.

Зеленська виголосила свою промову українською мовою. Початок виступу Зеленської був присвячений сім'ї, дітям та миру, який порушила російська агресія. Члени Конгресу вітали її оплесками. На початку вона наголосила, що це перший виступ дружини президента іншої країни в американському Конгресі.

Про емоції та відчуття перша леді поділилася в інтерв’ю.

"Мені здається, просити треба те, що тобі потрібно. Всі інші речі - це потім. Нам потрібна зброя, тому я нічого іншого просити не могла. Мені здалося, що я до них достукалася. Тому що я дійсно говорила з ними не як з високопосадовцями або членами Конгресу - я говорила до них як до мам, до тат, до доньок та синів. І мені здається, що вони почули. І я їм сказала, що сподіваюся, що їхні рішення будуть швидкими. І думаю, що... я сподіваюся, що я права. Я відчула, що мене підтримували усі, хто був в залі. Тобто коли ти виступаєш на цій сцені перед трибуною, ти не можеш відчути цього повністю - коли я спустилася з ними привітатися, то дійсно це було дуже щиро і дуже приємно. Вони почули", - сказала вона.

Олена Зеленська зізналася, що дуже хвилювала під час виступу.

"Неймовірно хвилювалася. Я дуже щаслива, що я це зробила. Тому що це для мене був іспит - і мені здається, я його склала", - зазначила вона.

Нагадаємо, Олена Зеленська в Америці встигла провести зустрічі з дружиною президента США Джилл Байден та з державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном.

Раніше цього місяця Зеленська потрапила на обкладинку американського журналу Time. Видання опублікувало розповідь дружини президента України про життя на тлі повномасштабної російської агресії.

Досягла у США цілей: Олена Зеленська розповіла про сюрприз від Байдена та виступ у Конгресі

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