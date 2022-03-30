Заборона стосується усіх цивільних осіб.
На Дніпропетровщині заборонили відвідувати ліси на час війни.
Про це 30 березня повідомили в Дніпропетровській військовій адміністрації.
Заборона стосується усіх цивільних осіб - пішоходів та громадян на автомобілях.
Ліси можуть відвідувати тільки військові, лісники, правоохоронці та особи, наділені спеціальними службовими повноваженнями.
Нагадаємо, що у Дніпрі зник пастор, який разом з волонтерами поїхав до Маріуполя з гуманітарною допомогою ще 21 березня.
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