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На Дніпропетровщині заборонили відвідувати ліси

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На Дніпропетровщині заборонили відвідувати ліси

pixabay.com

Заборона стосується усіх цивільних осіб.

На Дніпропетровщині заборонили відвідувати ліси на час війни.

Про це 30 березня повідомили в Дніпропетровській військовій адміністрації.

Заборона стосується усіх цивільних осіб - пішоходів та громадян на автомобілях

Ліси можуть відвідувати тільки військові, лісники, правоохоронці та особи, наділені спеціальними службовими повноваженнями.

Нагадаємо, що у Дніпрі зник пастор, який разом з волонтерами поїхав до Маріуполя з гуманітарною допомогою ще 21 березня.

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