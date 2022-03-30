Заборона стосується усіх цивільних осіб.

На Дніпропетровщині заборонили відвідувати ліси на час війни.

Про це 30 березня повідомили в Дніпропетровській військовій адміністрації.

Також читайте У Дніпрі та області скоротили комендантську годину

Заборона стосується усіх цивільних осіб - пішоходів та громадян на автомобілях.

Ліси можуть відвідувати тільки військові, лісники, правоохоронці та особи, наділені спеціальними службовими повноваженнями.

Нагадаємо, що у Дніпрі зник пастор, який разом з волонтерами поїхав до Маріуполя з гуманітарною допомогою ще 21 березня.

Читайте також: