На Днепропетровщине запретили посещать леса

Запрет касается всех гражданских лиц.

В Днепропетровской области запретили посещать леса на время войны.

Об этом 30 марта сообщили в Днепропетровской военной администрации.

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Запрет касается всех гражданских лиц — пешеходов и граждан на автомобилях.

Леса могут посещать только военные, лесники, правоохранители и лица, наделенные специальными служебными полномочиями.

Напомним, что в Днепре пропал пастор, который вместе с волонтерами уехал в Мариуполь с гуманитарной помощью еще 21 марта.

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