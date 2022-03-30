На Днепропетровщине запретили посещать леса

Запрет касается всех гражданских лиц.
В Днепропетровской области запретили посещать леса на время войны.
Об этом 30 марта сообщили в Днепропетровской военной администрации.
Запрет касается всех гражданских лиц — пешеходов и граждан на автомобилях.
Леса могут посещать только военные, лесники, правоохранители и лица, наделенные специальными служебными полномочиями.
Напомним, что в Днепре пропал пастор, который вместе с волонтерами уехал в Мариуполь с гуманитарной помощью еще 21 марта.
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