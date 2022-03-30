Тимощука лишили звания "Почетный гражданин города Луцка"

За решение проголосовали 35 депутатов.

Депутаты городского совета лишили украинского футболиста Анатолия Тимощука звания "Почетный гражданин города Луцка".

За решение проголосовали 35 депутатов.

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Об этом сообщает пресс-служба горсовета Луцка.

"В то время, когда Украина страдает от военной агрессии России, Анатолий Тимощук не сделал ни одного публичного заявления по этому поводу и не остановил свое сотрудничество с футбольным клубом страны-агрессора. Таким сознательным выбором продолжает работать на оккупанта и дискредитирует высокое звание "Почетный гражданин города Луцка", — говорится в сообщении.

Напомним, Тимощук с момента начала военной агрессии России против Украины не сделал ни одного публичного заявления, а также не прекратил работать в питерском "Зените".

Зато отец футболиста, проживающий в Луцке, записался в терроборону города.

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