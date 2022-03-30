Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Тимощука лишили звания "Почетный гражданин города Луцка"

Дата публикации
Просмотры
2109
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Тимощука лишили звания "Почетный гражданин города Луцка"

twitter.com

За решение проголосовали 35 депутатов.

Депутаты городского совета лишили украинского футболиста Анатолия Тимощука звания "Почетный гражданин города Луцка".

За решение проголосовали 35 депутатов.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета Луцка.

"В то время, когда Украина страдает от военной агрессии России, Анатолий Тимощук не сделал ни одного публичного заявления по этому поводу и не остановил свое сотрудничество с футбольным клубом страны-агрессора. Таким сознательным выбором продолжает работать на оккупанта и дискредитирует высокое звание "Почетный гражданин города Луцка", — говорится в сообщении.

Напомним, Тимощук с момента начала военной агрессии России против Украины не сделал ни одного публичного заявления, а также не прекратил работать в питерском "Зените".

Зато отец футболиста, проживающий в Луцке, записался в терроборону города.

Читайте также:

Следующая публикация