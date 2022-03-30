Арахамия рассказал о международном "предохранителе" в переговорах с Россией

Когда стороны будут подписывать мирный договор, российские войска должны полностью уйти из Украины.

Когда Украина будет подписывать договор с Россией о прекращении войны, российские войска будут полностью покинуть территорию нашей страны и установить мир. Это предусмотрено пунктами Венской конвенции, которых РФ пообещала соблюдать.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава украинской переговорной делегации Давид Арахамия.

"Наши предложения пока на ранней стадии. Мы с самого первого дня сказали: смотрите, вы выводите ваши войска, садимся и разговариваем. Но в этом случае у россиян теряется крепкая переговорная позиция, поэтому они на это агрессивно реагируют", — говорит Арахамия.

Глава украинской делегации отмечает, что еще во время первой встречи главным вопросом Украины было то, собирается ли Россия соблюдать пункты Венской конвенции.

"Они это подтвердили. А Венская конвенция нам очень помогает, поскольку там четко написано, что если договор подписан под давлением, то он считается никчемным. Поскольку они уже официально заявили, что соблюдают нормы Венской конвенции, а международные гаранты вообще не сядут за стол без этого, значит, это наш предохранитель", — отметил Арахамия.

По его словам, эта конвенция не просто требования или просьбы Украины. Это международный "предохранитель" и необходимые условия для обеспечения рабочего подписания мирного соглашения.

"Когда мы выйдем на условное подписание договора или момент, когда его можно уже серьезно обсуждать, они должны будут полностью уйти. И тогда уже сядем его подписывать, визировать или парафировать", — подчеркнул Арахамия.

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