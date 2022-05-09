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Окупанти обстріляли Одеську область чотирма ракетами

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Російські окупанти 9 травня завдали чотири ракетні удари по Одеській області.

По Одещині путінські війська знову завдали ракетного удару чотирма ракетами. Йдеться про ракети типу "Онікс" з комплексу "Бастіон". Їх випустили окупанти з території незаконно анексованого українського Криму.

Про це інформує ОК "Південь".

"По Одещині нанесено ракетний удар 4 ракетами типу "Онікс" з ракетного комплексу "Бастіон" в ТОТ Криму. Ворог продовжує нищити об'єкти інфраструктури області та здійснювати психологічний тиск на цивільне населення. Але дуже висока вірогідність продовження ракетних атак по регіону", - сказано в повідомленні.

Громадян просять не нехтувати попередженнями про небезпеку і спускатися до укриттів і сховищ у разі оголошення тривоги.

Нагадаємо, що повітряні сили збили дві ракети типу "Х", випущені по Одесі.

Як повідомлялося, в Одесі та області змінюється час комендантської години.

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