З'явились подробиці наслідків вчорашніх обстрілів на Одещині (фото)

Внаслідок обстрілу суттєвих пошкоджень зазнала критична інфраструктура, частина населених пунктів залишилась без електро-, та водопостачання.

За даними слідства, 7 травня 2022 року російські військові завдали ракетних ударів по об’єктам цивільної та критичної інфраструктур у Київському та Малиновському районах Одеси.

В результаті атак окупантів зазначені об’єкти зазнали суттєвих руйнувань.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Вибуховою хвилею пошкоджено близько 250 квартир мирних мешканців у житловому будинку поруч з місцем події у Київському районі Одеси. Постраждалих немає.

Крім того, вночі проти 8 травня, збройні сили РФ, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили ракетні обстріли об’єктів інфраструктури у Болградському та Одеському районах Одещини. Суттєвих пошкоджень зазнала критична інфраструктура Болградського району, частина населених пунктів залишилась без електро-, та водопостачання. Жертв та постраждалих немає.

В результаті обстрілу Одеського району трьох мирних мешканців госпіталізовано до лікарні з пораненнями, загиблих немає. Пошкодження зазнали приватні будинки (вибиті вікна, двері, зруйновано фасад будівель та автомобілі).

Також, 6 травня 2022 року ворожих атак зазнав приватний будинок на території Біляївської громади. Пошкоджені вікна та дах будівлі. Постраждалих немає.

За процесуального керівництва прокурорів Київської та Малиновської окружних прокуратур м. Одеси, Болградської, Доброславської та Біляївської окружних прокуратур Одеської області розпочато досудові розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 8 травня в Одесі знову пролунали вибухи. Як повідомляють місцеві мешканці, вибухів було кілька.

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