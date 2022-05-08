Село на Дніпропетровщині вперше потрапило під обстріл одразу 8 разів

На Дніпропетровщині село Березове ворог обстріляв вісім разів за один день, воно тільки от зараз потрапило до фронтових зведень, люди вимушені кидати рідні домівки, але насамперед - переживають за своїх годувальниць – корів.

Продати тварин зараз майже неможливо, вимушені лишати скотину на сусідів, а ті - рятуються від ворожих снарядів, просто лежачи під парканами, йдеться в ТСН.

Це село Березове на Дніпропетровщині – кілька вулиць, школа, магазин та клуб, але побито тепер все.

Тут так і не втсигли провести декомунізацію, але РФ провели так звану «демілітаризацію» і геть побили місцевий клуб. А ще тепер вже дуже символічним став пам’ятник так званій дружбі трьох народів – білоруска, росіянка, українка – щоправда в України від цієї дружби немає руки і побита нога.

Також читайте За 8 років війни він зібрав усі державні нагороди: історія офіцера Кирила Вереса

Найбільш постраждала одна із хат – тут було пряме попадання в дім, вже добу горить, господарів немає. «Б’ють, провокують лікарів, ДСНС їхати сюди, гасити пожежу, щоб більше створити хаосу та анархії», - каже військовослужбовець.

З живих у дворі тільки коти, птахи і собаки. Тварини наче чекають, а раптом повернуться господарі. Місцевих тут зустрінеш зрідка, але все ж вони є. Алла зібралась з духом і заїхала провідати свій дім. «Я не знаю, я потрапила під це, дуже страшно було. Лежала під парканом», - розповідає жінка.

Вона хотіла "врятувати" з холодильника ковбасу і наглянути корів. Вона з тими, хто лишився доглядають і свою худобу і покинуту.

Жінка каже, що худоба теж ховалась від обстрілів, яких за день було аж 8. Корови – головне джерело виживання у Березовому, випасаються без нагляду. Раніше скотина тут коштувала близько 30 тисяч гривень, тепер не хочуть купити і за 4 тисячі.

Алла розуміє, що обстріли будуть, але лишається, каже, що будуть ховатись.

Читайте також:

Два місяці у підвалі без батьків: волонтери врятували із-під обстрілів і окупації 9-річного хлопчика і передали мамі

Херсонщина чи не в лідерах за кількість зниклих: викрадених катують і показують в пропагандиських сюжетах

На Миколаївщині окупанти б’ють понад сотню разів на добу по захисниках, але це не стримує їх нищити ворожу техніку