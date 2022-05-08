Село на Днепропетровщине впервые попало под обстрел сразу 8 раз

На Днепропетровщине село Березово враг обстрелял восемь раз за один день, оно только сейчас попало к фронтовым сводам, люди вынуждены бросать родные дома, но прежде всего — переживают за своих кормилиц — коров.

Продать животных сейчас почти невозможно, вынуждены оставлять скот на соседей, а те — спасаются от вражеских снарядов, просто лежа под заборами, говорится в ТСН.

Это село Березово на Днепропетровщине – несколько улиц, школа, магазин и клуб, но разбито теперь все.

Здесь так и не успели провести декоммунизацию, но РФ провели так называемую «демилитаризацию» и избили местный клуб. А еще теперь уже очень символичным стал памятник так называемой дружбе трех народов – белоруска, россиянка, украинка – правда, у Украины от этой дружбы нет руки и побита нога.

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Наиболее пострадал один из домов – здесь было прямое попадание в дом, уже сутки горит, хозяев нет. «Бьют, провоцируют врачей, ГСЧС ехать сюда, тушить пожар, чтобы больше создать хаос и анархию», — говорит военнослужащий.

Из живых во дворе только кошки, птицы и собаки. Животные как будто ждут, а вдруг вернутся хозяева. Местных здесь встретишь редко, но все же они есть. Алла собралась с духом и заехала навестить свой дом. "Я не знаю, я попала под это, очень страшно было. Лежала под забором", – рассказывает женщина.

Она хотела "спасти" из холодильника колбасу и присмотреть коров. Она с теми, кто остался ухаживать и за своим скотом и заброшенным.

Женщина говорит, что скот тоже прятался от обстрелов, которых за день было 8. Коровы – главный источник выживания в Березовом, пасутся без присмотра. Раньше скот здесь стоил около 30 тысяч гривен, теперь не хотят купить и за 4 тысячи.

Алла понимает, что обстрелы будут, но остается, говорит, будут прятаться.

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