Оккупанты обстреляли Одесскую область четырьмя ракетами

Российские оккупанты 9 мая нанесли четыре ракетных удара по Одесской области.

По Одесщине путинские войска снова нанесли ракетный удар четырьмя ракетами. Речь идет о ракетах типа "Оникс" из комплекса "Бастион". Их выпустили оккупанты с территории незаконно аннексированного украинского Крыма.

Об этом сообщает ОК "Юг".

"По Одесщине нанесен ракетный удар 4 ракетами типа "Оникс" из ракетного комплекса "Бастион" в ТОТ Крыма. Враг продолжает уничтожать объекты инфраструктуры области и оказывать психологическое давление на гражданское население. Но очень высока вероятность продолжения ракетных атак по региону", — сказано в сообщении.

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Граждан просят не пренебрегать предупреждениями об опасности и спускаться к укрытиям и хранилищам в случае объявления тревоги.

Напомним, что воздушные силы сбили две ракеты типа "Х", выпущенные по Одессе.

Как сообщалось, в Одессе и области меняется время комендантского часа.

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