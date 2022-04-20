Окупанти розстріляли у Херсоні чоловіка на блокпосту

Окупанти розстріляли у Херсоні чоловіка на блокпосту

Херсонська обласна прокуратура розпочала провадження.

У тимчасово окупованому Херсоні російські військові розстріляли чоловіка поблизу свого блокпоста в мікрорайоні ХБК.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

​​"За даними слідства, 19 квітня 2022 року військовослужбовці збройних сил РФ поблизу самовільно встановлених блокпостів у мікрорайоні ХБК міста Херсона, завдали вогнепальне поранення місцевому мешканцю. Ворожа куля пошкодила чоловіку стегнову артерію, внаслідок чого він помер", - йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Наразі у кримінальному провадженні вживаються всі можливі та належні заходи для встановлення обставин подій та причетних осіб.

Нагадаємо, у Херсоні вбили проросійського активіста Валерія Кулешова.

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