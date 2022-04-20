Оккупанты расстреляли в Херсоне мужчину на блокпосту

Оккупанты расстреляли в Херсоне мужчину на блокпосту

Херсонская областная прокуратура приступила к уголовному производству.

Во временно оккупированном Херсоне российские военные расстреляли мужчину у своего блокпоста в микрорайоне ХБК.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

"По данным следствия, 19 апреля 2022 года военнослужащие вооруженных сил РФ вблизи самовольно установленных блокпостов в микрорайоне ХБК города Херсона нанесли огнестрельное ранение местному жителю. Вражеская пуля повредила мужчине бедренную артерию, в результате чего он скончался", — говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В настоящее время в уголовном производстве принимаются все возможные и надлежащие меры по установлению обстоятельств событий и причастных лиц.

Напомним, в Херсоне убит пророссийский активист Валерий Кулешов.

Читайте также: