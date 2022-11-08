"Став заручником власної пропаганди і живе у світі фантазій": Подоляк - про проблему Кремля

Проблема Кремля – в тому, що він став заручником власної пропаганди і живе у світі фантазій.

Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк написав у Twitter.

"Вони (кремлівська верхівка - ред.) щиро вірять, що Україна може здатися "по дзвінку" з Білого дому, та чіпляються за вибори, як за останню надію. Зустріч із реальністю буде болючою. На міжнародно визнаних кордонах…", - наголосив Подоляк.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ знищили понад 710 окупантів - найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Від початку широкомасштабного вторгнення втрати РФ в Україні перевалили за 77 тисяч особового складу.

Втрати росіян на 8 листопада: ЗСУ ліквідували понад 77 тисяч окупантів