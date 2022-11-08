У Новій Каховці окупанти пограбували коньячний завод

Майже всю ніч машини окупантів вивозили вантажі з території заводу.

В окупованій Новій Каховці на Херсонщині загарбники вивезли обладнання з коньячного заводу "Таврія".

Про це розповів мер Нової Каховки Володимир Коваленко в коментарі "Укрінформу".

"Заїхало на завод дуже багато транспорту. Як мені повідомили, майже всю ніч транспорт з території підприємства виїздив і вивозив вкриті брезентом вантажі", – сказав Коваленко.

За його словами, росіяни могли викрасти з підприємства автоматичні лінії розливу та найбільшу цінність – спирти для унікального колекційного коньяку.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що 7 листопада через дамбу Каховської ГЕС рухалися колони вантажних автомобілів окупантів з побутовою технікою та будівельними матеріалами. Також росіяни демонтують та вивозять обладнання, вежі мобільного звʼязку українських операторів.

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