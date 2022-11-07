Чи потрібно спеціально готуватися до щеплення та чекати оптимального часу для цього

Через війну зростає ризик поширення інфекційних хвороб. Захист від них дають лише щеплення.

Спеціально готуватися до щеплення чи чекати оптимального часу для них не потрібно. Перед щепленнями не треба здавати жодних аналізів (крові, сечі, імунограму), у тому числі ПЛР-тестів чи тестів на антитіла перед вакцинацією від COVID-19.

Про це повідомили у МОЗ.

Чи потрібно здавати аналізи перед щепленням

Аналіз крові чи сечі може виявити наявність запальних процесів в організмі. Втім, гострі захворювання самі по собі не є протипоказанням до вакцинації.

Коли не можна проводити вакцинацію

Лікарі не рекомендують щепити людину з температурою понад 38,5 градусів не тому, що вакцинація в такому стані небезпечна, а через те, що якщо ввести вакцину і температура підвищиться або не знижуватиметься, то важко буде зрозуміти, чи то реакція на щеплення, чи людині стає гірше. У таких випадках щеплення рекомендують відкласти, доки температура нормалізується.

Захищають людину від COVID-19 не лише антитіла, а й клітинний імунітет, який неможливо визначати звичайним тестом на антитіла.Тому навіть тим, хто хворів на коронавірус, рекомендовано щепитися, але не раніше ніж через 28 днів після початку хвороби.

Також немає сенсу робити ПЛР-тест, адже він показовий у моменті, а людина, поки чекає тест, теж може захворіти.

Перед вакцинацією немає потреби вимірювати артеріальний тиск.

Така практика діє і в інших країнах, де ніхто не призначає жодних додаткових обстежень чи аналізів перед вакцинацією.

Перевірте за календарем щеплень, чи ви і ваші діти маєте усі необхідні рутинні щеплення. Якщо ні, то запишіться до сімейного лікаря та отримайте пропущені дози вакцини.

Календар щеплень МОЗ

Також пригадайте, коли ви робили останнє щеплення від COVID-19. Якщо з того часу минуло понад 5 місяців, варто зробити перший бустер.

Другу бустерну вакцину варто робити щонайменше через 4 місяці після першої.

Додамо, якщо ви отримали дві дози щеплення від коронавірусу понад рік тому, не слід розпочинати курс вакцинації заново.

Нагадаємо, в Україні дозволили бустерне щеплення від коронавірусу для вакцинованих дітей від 12 років.

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