У Польщі виявили новий різновид коронавірусу : чим небезпечний

У Польщі зафіксували новий різновид COVID-штаму "Омікрон" під назвою "Цербер".

Про це в інтерв’ю PAP.pl заявив заступник міністра охорони здоров’я Польщі Вальдемар Краска.

Наразі у Польщі виявили двох пацієнтів, які заразилися новим підвидом "Омікрону" BQ.1 і BQ.1.1, який отримав неофіційну назву "Цербер".

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Вальдемар Фарка сказав, що зараз складно прогнозувати розвиток ситуації в Польщі з "Цербером". Наразі, за даними МОЗ Польщі, у країні зберігається стабільна ситуація.

"Новий підваріант BQ.1 та BQ.1.1, який називають "Цербер", з'явився в Західній Європі. Два такі випадки були виявлені в Польщі. Ми ведемо моніторинг ситуації. Звісно ж, варіант B.A.5, який є зараз, буде витіснятися, але це відбувається повільніше, ніж у минулі хвилі", - повідомив Вальдемар Краска.

Він зазначив, що вакцини також захищають від нових підваріантів у більшості випадків. Відповідаючи на запитання, чи йде в Польщі зараження коронавірусом, він сказав, що "наразі ситуація в країні стабільна".

"У нас все менше і менше інфекцій. Сьогоднішні дані становлять менше тисячі нових інфекцій. Щотижня ми бачимо зниження на понад 30%. Кількість пацієнтів у лікарнях також зменшується", - зазначив він.

Вальдемар Краска додав , що в Західній Європі спостерігається зростання кількості нових заражень.

Що відомо про "Цербер"

Як повідомляє DW, Європейське агентство з контролю захворювань ECDC попередило про BQ.1 та його похідну BQ.1.1: ці варіанти, ймовірно, збільшать захворюваність у найближчому майбутньому. За даними ECDC, вони можуть стати домінуючими вже в середині листопада або на початку грудня.

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У перший тиждень жовтня Франція, Бельгія, Ірландія, Нідерланди та Італія були серед країн з найвищим рівнем цих інфекцій.

Початкові лабораторні дослідження в Азії показали, що BQ.1 має здатність "значно уникати імунного скорочення". Наразі немає доказів більш тяжкого перебігу цього захворювання порівняно з попередніми штамами. Однак. наразі доступні лише дуже обмежені дані.

Ситуація з коронавірусом в Україні

Як повідомлялося, у КМДА попередили, що симптоми коронавірусу змінилися. За даними лікарів, сьогодні хвороба в легких формах може даватися взнаки розладами кишково-шлункового тракту. У складних випадках коронавірус починає "бити" по серцево-судинній і судинно-мозкових системах і навіть проявлятись інсультом або інфарктом.

Найкращою профілактикою COVID-19 та його тяжких наслідків лишається вакцинація, а також дотримання протиепідемічних заходів.

Тим часом 25 жовтня міська влада Черкас через зростання хворих на "ковід" вирішила повернутися до рішення носити маски у ТРЦ, закладах торгівлі, громадському транспорті.

Нага даємо, раніше в Китаї закрили на карантин 21-мільйонне місто Ченду через COVID-19, щоб стримати спалах коронавірусу.

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