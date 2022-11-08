Військовий експерт розповів, як американські системи ППО NASAMS та Aspide допоможуть Україні

ППО NASAMS та Aspide мають по 36 ракет загального залпу, тому значно доможуть закрити українське небо від російських ракет. Однак очікувати 100% результату не варто.

Протиповітряні системи NASAMS та Aspide значно допоможуть зміцнити українську ППО та перекрити щонайменше великий обласний центр, адже мають загальний залп кількістю 36 ракет.

Про це розповів військовий експерт Петро Черник, повідомляє 24 канал.

За словами експерта, NASAMS працює на базі ракети AIM-120. Дві батареї, які отримала Україна – це щонайменше 36 ракет.

"Це зможе перекрити оперативний напрямок, скажімо, великий обласний центр і серйозно покращити там роботу ППО... Нагадаю, що NASAMS – у другому ешелоні прикривають Вашингтон. Одночасно можуть бути випущені 36 ракет, це дуже багато... тож покращити систему ППО вони можуть", – зауважив військовий експерт.

Що стосується систем ППО Aspide, то вони працюють на базі американської ракети AIM-7 Sparrow і мають робочу зону в межах 35 кілометрів. Попри те, що техніко-тактичні характеристики цієї системи дещо гірші за NASAMS чи IRIS-T, вони зможуть значно посилити українську ППО.

"Ці системи взаємоінтегруються й ділянку неба суттєво прикривають. Тож, наша ППО якісно наростає. Однак акцентую, 100% закриття неба не буває у принципі", – наголосив Черник.

Нагадаємо, до України в рамках військової допомоги від західних союзників прибули системи протиповітряної оборони NASAMS та Aspide. В Міноборони заявили, що нова зброя значно посилить ЗСУ. Як саме — читайте в матеріалі ТСН.ua.

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