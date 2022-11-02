"Якщо піднімемо до 95% - це фантастика": експерт про перспективи української ППО та приземлення дронів без вибуху

Після заяви керівника Офісу президента Андрія Єрмака про те, що зараз дуже активно ведеться діалог щодо постачання сучасних ЗРК для збивання повітряних цілей, ситуацію прокоментував військовий експерт.

Як Україна зможе захистити себе від безпілотників – про це в коментарі для ТСН.ua розповів військовий експерт Петро Черник.

"Зенітно-ракетних комплексів забагато не буває. Західна воєнна технологічна школа має колосально велику лінійку різноманітного озброєння. Починаючи від переносних ЗРК Stinger, який людина бере на плече та запускає боєприпас, закінчуючи унікальними установками THAAD. Одна така машина коштує 2,5 мільярди доларів, - каже Петро Черник. - У чому вся суть того, що зараз відбувається навколо України? Збити все на 100% неможливо. Так не буває. Знаменитий ізраїльський "Залізний купол" - неймовірно технологічна машина, яка все ж таки допускає певне проривання оборони. Система ППО - це не одна машина, це - мережа. Проведу аналогію з шаховою дошкою. На білих або чорних уявних квадратах на місцевості розміщуємо машини. Або в одну смугу".

За словами Черника, головний посил - 100% захисту не буває навіть за трьох ліній оборони. "Якщо піднімемо до 95% - це фантастика. Об'єктивних 85% ми вже маємо. Це щось неймовірне за 8 місяців війни. Держави будують такі системи ППО десятиліттями, а ми зуміли за 8 місяців".

Як стало відомо ТСН.ua з джерел в аеророзвідці, українські військові нещодавно змогли збити іранський безпілотник таким чином, що він не вибухнув у повітрі.

"Військові пошкодили стрілецькою зброєю його крила так, що він приземлився без вибуху. Було зроблено необхідні заміри. Також було з’ясовано, що він несе не 40 кг вибухівки, як вважалося раніше, а близько 30. Від подальшого розбирання апарату відмовилися з метою безпеки, апарат був підірваний у безпечному місці. Не виключаю, що такий випадок на фронті - не єдиний", - каже наш співрозмовник.

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