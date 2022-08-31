"Референдуми – це абсурд, і люди на місцях це розуміють", – Подоляк

Чи спрацюють на користь ворогів псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України.

Сьогодні псевдореферендуми на руїнах - це нонсенс, навіть для Росії.

Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів для проєкту "Розмови про важливе" на YouTube-каналі ТСН.

"У Криму роль зіграла російська армія, яка зайшла на півострів і забрала його. Там немає ніяких юридичних підстав вважати, що Крим є територією РФ. За рахунок зброї ми втратили в 2014 році півострів. Все, що Росія там робила, не мало жодного сенсу зафіксувати це у міжнародному праві як можливість вважати цю територію російською. І сьогодні всі ці події, які відбуваються в Криму, всі ці референдуми "Навєчно Крим руський" не спрацьовують", - нагадав Подоляк.

За його словами, сьогодні, коли за війною в Україні слідкує весь світ, а також всі бачать мізерну кількість колаборантів на тимчасово захоплених територіях, Росія не зможе застосувати сценарій 2014 року.

"Росія дійсно вважає, що на руїнах можна провести якийсь там "референдум"?.. Це не буде визнано жодною країною у світі та міжнародним правом", - сказав Подоляк.

Він нагадав, що росіяни не змогли сформувати повноцінні адміністративні пункти.

Радник назвав російського чиновника, який відповідає за так звані "референдуми" на окупованих територіях.

"Все, що стосується референдумів, організовує пан Кирієнко. Біля нього є десятки політтехнологів, які сьогодні не мають за що харчуватися, тому що виборів у РФ не існує. Тому вони вирішили завезти їх на окуповані території. Я вважаю, що всі ці історії про референдуми - це вигадки пана Кирієнка, достатньо примітивного пана", - додав Подоляк.

Нагадаємо, українська розвідка терміново просить кримчан повідомляти деталі щодо баз і переміщень військ РФ. Як це зробити.

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