"Референдумы – это абсурд, и люди на местах это понимают", – Подоляк

Сегодня псевдореферендумы на руинах – это нонсенс, даже для России.

Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал для проекта "Разговоры о важном" на YouTube-канале ТСН.

"В Крыму роль сыграла зашедшая на полуостров российская армия. Там нет никаких юридических оснований считать, что Крым является территорией РФ. За счет оружия мы потеряли в 2014 году полуостров. Все, что Россия там делала, не имело никакого смысла. зафиксировать это в международном праве как возможность считать эту территорию на русском.И сегодня все эти события, происходящие в Крыму, все эти референдумы "Навечно Крым русский" не срабатывают", — напомнил Подоляк.

По его словам, сегодня, когда за войной в Украине следует весь мир, а также все видят мизерное количество коллаборантов на временно захваченных территориях, Россия не сможет применить сценарий 2014 года.

"Россия действительно считает, что на руинах можно провести какой-то там "референдум"?.. Это не будет признано ни одной страной в мире и международным правом", — сказал Подоляк.

Он напомнил, что россияне не смогли сформировать полноценные административные пункты. А также советник назвал российского чиновника, который отвечает за так называемые "референдумы" на оккупированных территориях.

"Все, что касается референдумов, организует господин Кириенко. Около него есть десятки политтехнологов, которые сегодня не за что питаться, потому что выборов в РФ не существует. Поэтому они решили завезти их на оккупированные территории. Я считаю, что все эти истории о референдумы — это выдумки господина Кириенко, достаточно примитивного господина", — добавил Подоляк.

Напомним, украинская разведка срочно просит крымчан сообщать детали баз и перемещений войск РФ. Как это сделать?

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