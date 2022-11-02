Росія вдарила дронами-камікадзе по Кривому Рогу: тривога триває

Увечері 2 листопада у Кривому Розі пролунали потужні вибухи. Місцева влада повідомила про влучання по місту іранським дроном-камікадзе.

Про це поінформував керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг. Влучення дроном "Шахед". Нічого не викладаємо у мережі та не коментуємо", - написав посадовець.

Куди влучив безпілотник та які наслідки - поки невідомо. Тим часом у місцевих пабліках пишуть, що після вибухів у деяких районах міста зникла електрика. Втім, відключення світла може бути запланованим.

Варто зазначити, що станом на 22:30 повітряна тривога лунає у Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській та Луганській областях. На території Кривого Рогу тривога триває майже півтори години.

Росія атакувала передмістя Запоріжжя

Місцеві жителі повідомили, що ввечері 2 листопада у передмісті Запоріжжя під час тривоги пролунали вибухи. Згодом в ОВА підтвердили інформацію про атаку окупантів. У Запорізькій міській раді додали, що в області працює ППО. Також наголосили, що всі безпілотники, які летіли в напрямку Запоріжжя, знищено.

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