Росія вербує непальців на війну проти України - ISW

Уряд Непалу вже звернувся до Москви з закликом припинити вербувати громадян на війну.

Російські вербувальники у Непалі заохочують місцевих жителів вступати до російської армії, а потім іноземці відправляються воювати проти України.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті вказується, що Міністерство закордонних справ Непалу 4 грудня оголосило про загибель шістьох громадян цієї країни у бойових діях на боці російської армії в Україні.

В свою чергу уряд Непалу офіційно звернувся до Москви припинити вербувати людей на війну в Україну та негайно депортувати всіх, хто був завербований раніше. Також Непал закликав Росію повернути тіла загиблих громадян.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що країна офіційно забороняє своїм громадянам служити в іноземних арміях, виключені існують лише для Індії та Великої Британії.

В свою чергу премʼєр Непалу заявив, що в російській армії служать окремі громадяни країни, також повідомлення про те, що деякі непальці воюють на стороні України.

Посол Непалу у РФ заявив, що за його інформацією, у російській армії наразі проходять службу до 200 громадян Непалу.

"Агенти заманюють непальських громадян обіцянками великих сум грошей і незаконно переправляють їх до Росії, стягуючи плату в розмірі до одного мільйона рупій (приблизно 12 тис. доларів США). Багато непальських громадян відвідували Росію за студентськими і туристичними візами перед тим, як вступити до російської армії. Наші чиновники працюють над тим, щоб повернути усіх своїх громадян до Непалу та відрадити громадян вступати до іноземних армій", - зазначив Мілан Тадж Туладхар.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до ЗСУ потрапив російський полонений з Непалу.

Крім того, ми раніше інформували, що РФ продовжує вербувати іноземців на війну проти України, на фронті з'явилися бойовики із Куби.

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