Астрологічний прогноз на 6 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: енергетика дня важка і темна, але дуже потужна, тому вона може провокувати людину на агресію і навіть насильство. Починати нові справи не слід – треба закінчувати ті, роботу над якими було розпочато раніше.

Символ дня: Цербер.

Стихія дня: Земля

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір дня: помаранчевий, каштановий, шоколадний, коричневий.

Щасливе каміння дня: раухтопаз, сардер, крокодиліт, колумбіт.

За яку частину тіла відповідає: жіночі репродуктивні органи.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть виявитися тривалими, тому необхідно одразу ж звернутися до лікаря та дотримуватися його вказівок

Харчування дня: вживання м'яса та риби необхідно звести до мінімуму, а кількість молочних продуктів – особливо сиру – овочів та фруктів, навпаки, збільшити.

Стрижка дня: для стрижки день невдалий.

Магія та містика дня: потрібно виставляти захист від енергетичних вампірів та токсичних людей.

Сни дня: сни нинішньої місячної доби необхідно сприймати з точністю до навпаки.

Табу дня: будь-який навіть незначний конфлікт може мати серйозні наслідки.

Цитата дня: «Сила не дається без жертвопринесення. За кожен прояв слабкості доводиться платити» (Марк Лоуренс).

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