Посол США різко розкритикував владу Угорщини

Премʼєр Угорщини Орбан зі зневагою ставиться до інтересів союзників та підтримує теплі стосунки з російським режимом.

Посол Сполучених Штатів в Угорщині Девід Прессман розкритикував уряд Віктора Орана за ігнорування союзників по НАТО та за зміцнення співпраці з російським режимом.

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Про це інформує Reuters.

Під час виступу перед представниками американських компаній, які інвестували гроші в угорську економіку, Прессман заявив, що країна розвивається в рамках Євросоюзу, який дозволяє їй вести успішний бізнес.

"Однак сьогодні ми все частіше бачимо союзника, який покладається на своїх союзників по НАТО і почувається комфортно, ігноруючи інтереси тих самих партнерів і нашого Альянсу, у тому числі під час війни в Європі", - заявив Прессман.

Він зазначив, що коли прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан обіймає російського диктатора Путіна та блокує допомогу від ЄС Україні, то ця зневага стає занадто очевидною для союзників по НАТО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Орбан пропонує взагалі не виносити питання щодо вступу України до ЄС на саміт у грудні.

Крім того, ми раніше інформували, що угорський міністр в ОБСЄ закликав припинити постачання зброї Україні.

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