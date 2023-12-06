Лідер республіканців у Сенаті закликатиме голосувати проти допомоги Україні

6 грудня в Сенаті має відбутися розгляд законопроекту про виділення 106 млрд доларів, частина з яких має піти на допомогу Україні.

Лідер республіканської меншості у Сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що він виступатиме за те, щоб його колеги по партії голосували проти виділення допомоги для України.

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Про це інформує ABC News.

"Ми робимо це, щоб наголосили, сподіваюся, востаннє, що ми наполягаємо на значних змінах на кордоні", - пояснив своє рішення Макконнелл.

6 грудня в Сенаті має відбутися розгляд законопроекту про виділення 106 млрд доларів, який запропонував президент США Джо Байден.

Цей пакет містить 60 млрд для України, а також гроші для Ізраїля, Індо-Тихоокеанського регіону та посилення південного кордону США.

Напередодні голосування Демократична та Республіканська партії США провалили переговори щодо фінансування безпеки американського кордону, через що проект закону може бути провалено у Палаті представників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ОП закликали Конгрес США проголосувати щодо пакета допомоги Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що президент Володимир Зеленський "в останню хвилину" скасував виступ у Сенаті США.

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