Лідер республіканців у Сенаті закликатиме голосувати проти допомоги Україні

6 грудня в Сенаті має відбутися розгляд законопроекту про виділення 106 млрд доларів, частина з яких має піти на допомогу Україні.
Лідер республіканської меншості у Сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що він виступатиме за те, щоб його колеги по партії голосували проти виділення допомоги для України.
Про це інформує ABC News.
"Ми робимо це, щоб наголосили, сподіваюся, востаннє, що ми наполягаємо на значних змінах на кордоні", - пояснив своє рішення Макконнелл.
6 грудня в Сенаті має відбутися розгляд законопроекту про виділення 106 млрд доларів, який запропонував президент США Джо Байден.
Цей пакет містить 60 млрд для України, а також гроші для Ізраїля, Індо-Тихоокеанського регіону та посилення південного кордону США.
Напередодні голосування Демократична та Республіканська партії США провалили переговори щодо фінансування безпеки американського кордону, через що проект закону може бути провалено у Палаті представників.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ОП закликали Конгрес США проголосувати щодо пакета допомоги Україні.
Крім того, ми раніше інформували, що президент Володимир Зеленський "в останню хвилину" скасував виступ у Сенаті США.
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