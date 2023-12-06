Лидер республиканцев в Сенате будет призывать голосовать против помощи Украине

6 декабря в Сенате должно пройти рассмотрение законопроекта о выделении 106 млрд долларов, часть из которых должна пойти на помощь Украине.

Лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что будет выступать за то, чтобы его коллеги по партии голосовали против выделения помощи для Украины.

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Об этом информирует ABC News.

"Мы делаем это, чтобы подчеркнули, надеюсь, в последний раз, что мы настаиваем на значительных изменениях на границе", — объяснил свое решение Макконнелл.

6 декабря в Сенате должно состояться рассмотрение законопроекта о выделении 106 млрд долларов, предложенном президентом США Джо Байденом.

Этот пакет содержит 60 млрд. для Украины, а также деньги для Израиля, Индо-Тихоокеанского региона и усиление южной границы США.

В преддверии голосования Демократическая и Республиканская партии США провалили переговоры по финансированию безопасности американской границы, из-за чего проект закона может быть провален в Палате представителей.

Напомним, ранее сообщалось, что в ОП призвали Конгресс США проголосовать по пакету помощи Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский "в последнюю минуту" упразднил выступление в Сенате США.

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