Лидер республиканцев в Сенате будет призывать голосовать против помощи Украине

6 декабря в Сенате должно пройти рассмотрение законопроекта о выделении 106 млрд долларов, часть из которых должна пойти на помощь Украине.
Лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что будет выступать за то, чтобы его коллеги по партии голосовали против выделения помощи для Украины.
Об этом информирует ABC News.
"Мы делаем это, чтобы подчеркнули, надеюсь, в последний раз, что мы настаиваем на значительных изменениях на границе", — объяснил свое решение Макконнелл.
6 декабря в Сенате должно состояться рассмотрение законопроекта о выделении 106 млрд долларов, предложенном президентом США Джо Байденом.
Этот пакет содержит 60 млрд. для Украины, а также деньги для Израиля, Индо-Тихоокеанского региона и усиление южной границы США.
В преддверии голосования Демократическая и Республиканская партии США провалили переговоры по финансированию безопасности американской границы, из-за чего проект закона может быть провален в Палате представителей.
Напомним, ранее сообщалось, что в ОП призвали Конгресс США проголосовать по пакету помощи Украине.
Кроме того, мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский "в последнюю минуту" упразднил выступление в Сенате США.
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