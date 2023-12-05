Есть ли у Украины риски остаться без военной помощи от США: Коваленко объяснил

По его словам, риски остаться без американской помощи у нашего государства есть.

США – партнер номер один в поставках вооружения. Но есть и европейские страны, помогающие украинским военным.

Об этом в едином телемарафоне рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Как пояснил Коваленко, риски остаться без американской помощи есть. В первую очередь речь идет об американских образцах. Однако помощь мы получаем и из европейских стран.

"Мы говорим в первую очередь об американских образцах, это первый момент, потому что у нас есть поставщики оружия из Европейского союза и не только... Это сказалось бы безусловно, потому что США являются нашим партнером номер один из поставок вооружения. И до того оно не очень быстро шло и удовлетворялись не все потребности, а если оно прекратится, то, конечно же, ситуация будет не самая лучшая", — отметил Александр Коваленко.

По его словам, Украина для США — это такой же геополитически важный партнер, как, например, Израиль и Тайвань.

"Кстати, наш проект с пакетами помощи Украине находится в одном проекте вместе с Израилем и Тайванем. Итак, отказывая в помощи Украине — отказывают в помощи Израиля и Тайваня. Правильный ли это геополитический шаг? Нет. Это государственный интерес США помогать этим странам. Следовательно, ни одна личность (Трамп или кто-то другой) – они не пойдут против государственных интересов. Они могут манипулировать, играть, предвыборная лихорадка и все прочее. Но именно навредить государству – это преступление", — объяснил военно-политический обозреватель.

Напомним, что украинские военные получили от США лишь 31 танк M1 Abrams, в то время как на американских складах находятся более 6 тысяч таких машин.

Читайте также: