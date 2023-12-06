Посол США подверг резкой критике власти Венгрии

Премьер Венгрии Орбан пренебрежительно относится к интересам союзников и поддерживает теплые отношения с российским режимом.
Посол Соединенных Штатов вВенгрии Дэвид Прессман подверг критике правительство Виктора Орана за игнорирование союзников по НАТО и за укрепление сотрудничества с российским режимом.
Об этом информирует Reuters.
Выступая перед представителями американских компаний, которые инвестировали деньги в венгерскую экономику, Прессман заявил, что страна развивается в рамках Евросоюза, позволяющего ей вести успешный бизнес.
"Однако сегодня мы все чаще видим союзника, который полагается на своих союзников по НАТО и чувствует себя комфортно, игнорируя интересы тех же партнеров и нашего Альянса, в том числе во время войны в Европе", — заявил Прессман.
Он отметил, что когда премьер-министр Венгрии Виктор Орбан занимает российского диктатора Путина и блокирует помощь от ЕС Украине, то это пренебрежение становится слишком очевидным для союзников по НАТО.
Напомним, ранее сообщалось, что Орбан предлагает вообще не выносить вопрос о вступлении Украины в ЕС на саммит в декабре.
Кроме того, мы ранее информировали, что венгерский министр в ОБСЕ призвал прекратить поставки оружия Украине.
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