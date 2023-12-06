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Астрологический прогноз на 6 декабря

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
567
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 6 декабря

Цербер - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: энергетика дня тяжелая и темная, но при этом очень мощная, поэтому она может провоцировать человека на агрессию и даже насилие. Начинать новые дела не следует – нужно заканчивать те, работа над которыми была начата ранее. 

Символ дня: Цербер. 

Стихия дня: Земля 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: оранжевый, каштановый, шоколадный, коричневый. 

Счастливые камни дня: раухтопаз, сардер, крокодилит, колумбит. 

За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут оказаться продолжительными, поэтому необходимо сразу же обратиться к врачу и следовать его указаниям

Питание дня: употребление мяса и рыбы необходимо свести к минимуму, а количество молочных продуктов – особенно творога – овощей и фруктов, наоборот, увеличить. 

Стрижка дня: для стрижки день неудачный. 

Магия и мистика дня: нужно выставлять защиту от энергетических вампиров и токсичных людей. 

Сны дня: сны нынешних лунных суток необходимо воспринимать с точностью до наоборот. 

Табу дня: любой – даже незначительный – конфликт может иметь серьезные последствия. 

Цитата дня: "Сила не дается без жертвоприношения. За каждое проявление слабости приходится платить" (Марк Лоуренс).

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Дата публикации
Просмотры
567
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