Астрологический прогноз на 6 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: энергетика дня тяжелая и темная, но при этом очень мощная, поэтому она может провоцировать человека на агрессию и даже насилие. Начинать новые дела не следует – нужно заканчивать те, работа над которыми была начата ранее.

Символ дня: Цербер.

Стихия дня: Земля

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: оранжевый, каштановый, шоколадный, коричневый.

Счастливые камни дня: раухтопаз, сардер, крокодилит, колумбит.

За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут оказаться продолжительными, поэтому необходимо сразу же обратиться к врачу и следовать его указаниям

Питание дня: употребление мяса и рыбы необходимо свести к минимуму, а количество молочных продуктов – особенно творога – овощей и фруктов, наоборот, увеличить.

Стрижка дня: для стрижки день неудачный.

Магия и мистика дня: нужно выставлять защиту от энергетических вампиров и токсичных людей.

Сны дня: сны нынешних лунных суток необходимо воспринимать с точностью до наоборот.

Табу дня: любой – даже незначительный – конфликт может иметь серьезные последствия.

Цитата дня: "Сила не дается без жертвоприношения. За каждое проявление слабости приходится платить" (Марк Лоуренс).

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