Россия вербует непальцев на войну против Украины — ISW

Правительство Непала уже обратилось в Москву с призывом прекратить вербовать граждан на войну.

Российские вербовщики в Непале поощряют местных жителей вступать в российскую армию, а затем иностранцы отправляются воевать против Украины.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны ( ISW ).

В отчете указывается, что Министерство иностранных дел Непала 4 декабря объявило о гибели шести граждан этой страны в боевых действиях на стороне российской армии в Украине.

В свою очередь, правительство Непала официально обратилось в Москву прекратить вербовать людей на войну в Украину и немедленно депортировать всех, кто был завербован ранее. Также Непал призвал Россию вернуть тела погибших граждан.

Местные СМИ сообщают, что страна официально запрещает своим гражданам служить в иностранных армиях, исключены только для Индии и Великобритании.

В свою очередь премьер Непала заявил, что в российской армии служат отдельные граждане страны, а также сообщения о том, что некоторые непальцы воюют на стороне Украины.

Посол Непала в РФ заявил, что по его информации, в российской армии проходят службу до 200 граждан Непала.

"Агенты заманивают непальских граждан обещаниями больших сумм денег и незаконно переправляют их в Россию, взимая плату в размере до одного миллиона рупий (приблизительно 12 тыс. долларов США). Многие непальские граждане посещали Россию по студенческим и туристическим визам перед тем, как поступить в российскую армии. Наши чиновники работают над тем, чтобы вернуть всех своих граждан в Непал и отговорить граждан вступать в иностранные армии", — отметил Милан Тадж Туладхар.

Напомним, ранее сообщалось, что в ВСУ попал российский пленный из Непала.

Кроме того, мы ранее информировали, что РФ продолжает вербовать иностранцев на войну против Украины, на фронте появились боевики из Кубы.

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