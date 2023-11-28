Гражданин Казахстана воевал против Украины в составе ЧВК "Вагнер": как его наказали

На суде 34-летний Алексей Шомполов признал вину и заявил, что пошел на войну из-за финансовой нужды.

Суд в Карагандинской области Казахстана приговорил 34-летнего местного жителя Алексея Шомполова к шести годам и восьми месяцам колонии за участие в войне против Украины.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-службу суда.

Шомполов воевал на стороне России в составе ЧВК "Вагнер". Мужчину признали виновным в "наемничестве" и "совершении тяжкого уголовного правонарушения против мира и безопасности человечества". Суд также постановил конфисковать у него средства в размере 205 590 рублей, заявив, что они получены преступным путем.

На суде Шомполов признал вину и заявил, что пошел на войну из-за финансовой нужды. Как следует из приговора суда, в ЧВК "Вагнер" он устроился по объявлению в соцсети. Ему обещали ежемесячную выплату в размере 240 тысяч рублей. В апелляционной жалобе Шомполов отметил, что при заключении договора его ввели в заблуждение, сообщив, что он не нарушает закон, поскольку в Украине "ведется не война, а специальная операция по освобождению мирного населения".

Несмотря на то, что власти Казахстана не осудили войну России против Украины напрямую, участие граждан страны в зарубежных войнах является незаконным. По статье о "наемничестве" может быть вынесен приговор до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а при обременительных обстоятельствах — вплоть до пожизненного заключения с лишением гражданства.

Напомним, в России еще одна ЧВК вербует наемников для войны в Украине.

Читайте также: