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Російські загарбники зазнають неочікуваних для себе проблем із паливом - джерела CNN

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Російські загарбники зазнають неочікуваних для себе проблем із паливом - джерела CNN

Associated Press

Частково це пояснюють тим, що українська система ППО працює краще, ніж оцінювалося американською розвідкою до вторгнення.

Вторгнення до України зустрічає більш жорсткий, ніж очікувалося, спротив наших військових, і супроводжується несподіваними труднощами з поставками, які виникли у військ країни-агресорки.

Про це з посиланням на анонімних високопоставлених американських чиновників повідомляє CNN.

За їхніми даними, на полі бою Росія зазнає важчих втрат особового складу, бронетехніки та авіації, ніж прогнозувалося. Частково це пояснюють тим, що українська система ППО працює краще, ніж оцінювалося американською розвідкою до вторгнення.

Постачання Росією своїм великим військовим угрупованням палива та боєприпасів теж виявилося складним. Як пояснив CNN високопоставлений американський чиновник, Росія очікувала на швидку перемогу, і, можливо, знехтувала планом достатніх поставок для своїх військ. Лінії яких, пояснив чиновник, безперечно, є вразливими. «За нашими нинішніми оцінками, йому довелося залучити набагато більше логістики і матеріально-технічного забезпечення, зокрема, щодо палива, ніж те, яке, на нашу думку, вони планували на початку операції», - сказав один з чиновників.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає удари по цивільному населенню:

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