Російські загарбники зазнають неочікуваних для себе проблем із паливом - джерела CNN

Частково це пояснюють тим, що українська система ППО працює краще, ніж оцінювалося американською розвідкою до вторгнення.

Вторгнення до України зустрічає більш жорсткий, ніж очікувалося, спротив наших військових, і супроводжується несподіваними труднощами з поставками, які виникли у військ країни-агресорки.

Про це з посиланням на анонімних високопоставлених американських чиновників повідомляє CNN.

За їхніми даними, на полі бою Росія зазнає важчих втрат особового складу, бронетехніки та авіації, ніж прогнозувалося. Частково це пояснюють тим, що українська система ППО працює краще, ніж оцінювалося американською розвідкою до вторгнення.

Постачання Росією своїм великим військовим угрупованням палива та боєприпасів теж виявилося складним. Як пояснив CNN високопоставлений американський чиновник, Росія очікувала на швидку перемогу, і, можливо, знехтувала планом достатніх поставок для своїх військ. Лінії яких, пояснив чиновник, безперечно, є вразливими. «За нашими нинішніми оцінками, йому довелося залучити набагато більше логістики і матеріально-технічного забезпечення, зокрема, щодо палива, ніж те, яке, на нашу думку, вони планували на початку операції», - сказав один з чиновників.