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Із України до Чехії безкоштовно евакуюють жінок та дітей

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Із України до Чехії безкоштовно евакуюють жінок та дітей

Посадка сьогодні зі станції "Чоп".

У неділю, 27 лютого, із Києва до Чехії безкоштовно евакуюють 500 українських жінок та дітей.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

Посадка на потяг Gepard Express зі станції "Чоп" на Закарпатті почнеться о 16:00.

"Безкоштовно. Дякуємо, партнери!" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у зв’язку з введенням у Києві та області комендантської години до 08:00 понеділка 28 лютого, висадка пасажирів з усіх поїздів у напрямку Києва дозволена без права покинути територію вокзалу. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія наносить удари по цивільному населенню:

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