Із України до Чехії безкоштовно евакуюють жінок та дітей

Із України до Чехії безкоштовно евакуюють жінок та дітей

Посадка сьогодні зі станції "Чоп".

У неділю, 27 лютого, із Києва до Чехії безкоштовно евакуюють 500 українських жінок та дітей.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

Посадка на потяг Gepard Express зі станції "Чоп" на Закарпатті почнеться о 16:00.

"Безкоштовно. Дякуємо, партнери!" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у зв’язку з введенням у Києві та області комендантської години до 08:00 понеділка 28 лютого, висадка пасажирів з усіх поїздів у напрямку Києва дозволена без права покинути територію вокзалу.