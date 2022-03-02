"Вчора ми всі були харків'янами", - Зеленський

Зеленський заявив про безпрецедентну єдність громадян в Україні.

За дні війни українці по справжньому стали єдиним цілим.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у відеозверненні у середу, 2 березня.

"Ми багато пробачили один одному. Ми полюбили один одного. Ми допомагаємо один одному. Ми боїмося один за одного. Вчора зранку на площі Свободи ми всі були харків'янами. Потім ворог зніс нас ударами по житлових будинках в Бородянці. Вчора ввечері нас всіх бомбили в Києві і ми всі знову загинули в Бабиному Яру. Від ракетного удару. Хоча весь світ обіцяє. Обіцяє постійно - ніколи знову", - зазначив він.

Як повідомлялось, 1 березня Росія вдарила по телевежі у Києві. Постраждала територія Бабиного Яру - місце масової страти у Другій світовій війні. У Бабиному Яру у 1941 році нацисти за два дні вбили майже 34 тисячі осіб. Це по одній людині кожні 5 секунд. За два наступних роки в Бабиному Яру нацисти, за різними підрахунками, стратили від 100 до 200 тисяч людей. 1 березня ударом вбито 5 мешканців Києва, ще 5 поранено.