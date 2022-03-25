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Втратили чи забули паспорт під час евакуації: що робити

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Втратили чи забули паспорт під час евакуації: що робити

УНІАН

Багато українців поспіхом залишають свої домівки, через війну Росії, тому деякі громадяни, або забувають, або просто не встигають взяти з собою документи.

Щоб врятуватися від війни Росії проти України, багатьом українцям довелося евакуюватися з домівок у більш безпечні регіони. Проте не всі встигли взяти із собою документи або ж і зовсім втратили їх. 

На порталі державних послуг "Дія" опублікували інформацію, що робити в такому випадку: 

  • Ви можете користуватися паспортами у "Дії" — ID-карткою або закордонним. Вони мають таку ж юридичну силу, що й звичайні. Цифровий паспорт можна показувати на блокпостах та поліції. І навіть використовувати для перетину кордону в Польщі та Молдові.
  • У ЦНАПах ви можете отримати ID-картку та закордонний паспорт і відновити втрачені документи. 

Зараз вони працюють у таких областях:  Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Львівська, 
Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька.

  • Також паспортні послуги знову доступні в підрозділах державної міграційної служби. Перевірити, чи працює ДМС у вашому регіоні та знайти контактний номер, можна за посиланням.

Нагадаємо, в "Дії" тепер є нова послуга для безробітних.

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