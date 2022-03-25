Слідом за Росією: Лукашенко заговорив про блокування Youtube і соцмереж у Білорусі

Слідом за Росією: Лукашенко заговорив про блокування Youtube і соцмереж у Білорусі

Наразі самопроголошений очільник країни зважає на всі "за та "проти" щодо закриття іноземних соцмереж.

У Білорусі слідом за Росією можуть заблокувати YouTube та інші соцмережі. Самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко допустив таку можливість.

Також читайте В Росії заблокували News.Google, щоб люди не читали правду про війну в Україні

Як повідомляє "Радые Свабода - Беларусь", сьогодні, 25 березня, Лукашенко скликав нараду з питань роботи державних ЗМІ і дав їм завдання в "глобальній інформаційній війні".

"Як би це не було складно, потрібно не лише тримати фокус аудиторії, навчати, пояснювати, підтримувати, а й думати про власний розвиток", - заявив Лукашенко.

Також він наголосив на важливості не програти інформаційну війну.

"Звичайно, заблокувати провідні майданчики, як це зробили в Росії, або поставити "золотий щит", як у Китаї, теоретично можливо. Але зважмо "за" та "проти". Треба приймати виважені рішення", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна дуже чітко інформувала білоруську сторону про те, що у випадку, якщо їхні збройні сили зайдуть на територію України і розпочнуть бойові дії, то будуть знищуватися так само нещадно, як і російські війська.

Як відомо, в Росії заблокували News.Google, щоб люди не читали правду про війну в Україні, також в РФ заблокували низку іноземних ЗМІ та соцмереж.

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