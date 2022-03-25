Geely довелося зупинити виробництво автомобілів в Білорусі

За офіційними даними, в компанії спостерігаються проблеми з постачанням деталей для збірки авто.

Китайська автомобільна компанія Geely зупинила виробництво своєї продукції на заводі "БелДжи" в Білорусії.

На підприємстві складали кросовери Atlas Pro та Coolray. За попередніми оцінками, завод зможе відновити роботу не раніше 1 квітня. Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

Як повідомили в компанії, зупинка конвеєра обумовлена тим, що було порушено логістичні зв’язки та спостерігається затримка постачання зі складу. Представники автовиробника прогнозують, що подібні проблеми з логістикою, можуть вплинути на плани марки щодо виведення новинок на російський ринок.

Та треба зазначити, що аналітики Financial Times вважають, що в компанії назвали не всі причини зупинки заводу. Видання повідомляє, що Geely вивчає можливі наслідки, за ведення бізнесу в Росії, так як також, може потрапити під міжнародні санкції.

Нагадаємо, що на ринку агресора покупцям пропонуються чотири кросовери – Tugella, Coolray, Atlas Pro та Atlas попереднього покоління.

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