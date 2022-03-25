Від початку війни в Україні СБУ затримала понад 350 диверсантів

Також ліквідовано основні транснаціональні канали вербування найманців для війни проти України.

Від 24 лютого, початку повномасштабної війни Росії проти України, Служба безпеки затримала понад 350 учасників диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) і ліквідувала міжнародні канали вербування найманців до війська окупантів.

СБУ продовжує протидіяти розвідувально-підривній діяльності російських окупантів. Зокрема, вже ліквідовано більше 20 ДРГ, а понад 350 їх учасників – затримано.

Про це повідомляє пресслужба СБУ у Facebook.

"Також масово проводиться викриття агентів ворожих спецслужб. А в ході багатоетапних спецоперацій нейтралізовано спроби ворожої воєнної розвідки переправити до України бойовиків з Близького Сходу – серед іншого, викрито особу, яка займалась підбором і вербуванням найманців для армії загарбників", - повідомляє СБУ.

У Києві знищено озброєне диверсійне угруповання РФ. Для маскування підривної діяльності вороги намагались видавати себе за підрозділ української Територіальної оборони.

Викрито більше 10 агентів російських спецслужб, причетних до сприяння загарбникам і військових злочинів на тимчасово окупованій території Луганської області.

Затримано учасників агентурних мереж РФ, які збирали розвіддані про засоби радіоелектронної боротьби та безпілотні літальні апарати українських військових підрозділів.

У Запоріжжі нейтралізовано спроби спецслужб окупантів здійснити так звану "федералізацію" регіону. Свій задум ворог намагався реалізувати через входження своїх агентів до складу органів місцевого самоврядування.

Також із початку повномасштабної агресії РФ ліквідовано основні транснаціональні канали вербування найманців для війни проти України.

Нагадаємо, у Кривому Розі затримали експравоохоронця, який здавав позиції українців нібито через полонену в Росії дружину.

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