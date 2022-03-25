С начала войны в Украине СБУ задержала более 350 диверсантов

Также ликвидированы основные транснациональные каналы вербовки наемников для войны против Украины.
С 24 февраля, начала полномасштабной войны России против Украины, Служба безопасности задержала более 350 участников диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и ликвидировала международные каналы вербовки наемников в армию оккупантов.
СБУ продолжает противодействовать разведывательно-подрывной деятельности российских оккупантов. В частности, уже ликвидировано более 20 ДРГ, а более 350 их участников – задержаны.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.
"Также массово проводится разоблачение агентов вражеских спецслужб. А в ходе многоэтапных спецопераций нейтрализованы попытки вражеской военной разведки переправить в Украину боевиков с Ближнего Востока – среди прочего, разоблачено лицо, которое занималось подбором и вербовкой наемников для армии захватчиков", — сообщает
В Киеве уничтожена вооруженная диверсионная группировка РФ. Для маскировки подрывной деятельности враги пытались выдавать себя за подразделение украинской территориальной обороны.
Разоблачены более 10 агентов российских спецслужб, причастных к содействию захватчикам и военным преступлениям на временно оккупированной территории Луганской области.
Задержаны участники агентурных сетей РФ, которые собирали разведданные о средствах радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратах украинских военных подразделений.
В Запорожье нейтрализованы попытки спецслужб оккупантов осуществить так называемую "федерализацию" региона. Свой замысел враг пытался реализовать через вхождение своих агентов в состав органов местного самоуправления.
Также с начала полномасштабной агрессии РФ ликвидированы основные транснациональные каналы вербовки наемников для войны против Украины.
Напомним, в Кривом Роге задержали экс-правохранителя, который сдавал позиции украинцев якобы из-за плененной в России жены.
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