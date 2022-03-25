Geely пришлось остановить производство автомобилей в Беларуси

По официальным данным, в компании наблюдаются проблемы со поставкой деталей для сборки авто.

Китайская автомобильная компания Geely приостановила производство своей продукции на заводе "БелДжи" в Белоруссии.

На предприятии собирали кроссоверы Atlas Pro и Coolray. По предварительным оценкам, завод сможет возобновить работу не раньше 1 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Как сообщили в компании, остановка конвейера обусловлена тем, что были нарушены логистические цепочки и наблюдается задержка поставки со склада. Представители автопроизводителя прогнозируют, что подобные проблемы с логистикой могут повлиять на планы марки по выводу новинок на российский рынок.

Но следует отметить, что аналитики Financial Times считают, что в компании назвали не все причины остановки завода. Издание сообщает, что Geely изучает возможные последствия при ведении бизнеса в России, так как она также может попасть под международные санкции.

Напомним, что на рынке агрессора покупателям предлагаются четыре кроссовера – Tugella, Coolray, Atlas Pro и Atlas предыдущего поколения.

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