Вслед за Россией: Лукашенко заговорил о блокировке Youtube и соцсетях в Беларуси

Вслед за Россией: Лукашенко заговорил о блокировке Youtube и соцсетях в Беларуси

Сейчас самопровозглашенный глава страны взвешивает все "за и "против" закрытия иностранных соцсетей.

В Беларуси вслед за Россией могут заблокировать YouTube и другие соцсети. Самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко допустил такую возможность.

Также читайте В России заблокировали News.Google, чтобы люди не читали правду о войне в Украине

Как сообщает "Радыё Свабода — Беларусь", сегодня, 25 марта, Лукашенко созвал совещание по вопросам работы государственных СМИ и дал им задачу в "глобальной информационной войне".

"Как бы это ни было сложно, нужно не только держать фокус аудитории, учить, объяснять, поддерживать, но и думать о собственном развитии", — заявил Лукашенко.

Также он отметил важность не проиграть информационную войну.

"Конечно, заблокировать ведущие площадки, как это сделали в России, или поставить "золотой щит", как в Китае, теоретически возможно. Но учтем все "за" и "против". Надо принимать взвешенные решения", — сказал Лукашенко.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина очень четко информировала белорусскую сторону о том, что в случае, если их вооруженные силы зайдут на территорию Украины и начнут боевые действия, то будут уничтожаться так же беспощадно, как и российские войска.

Как известно, в России заблокировали News.Google, чтобы люди не читали правду о войне в Украине, также в РФ заблокировали ряд иностранных СМИ и соцсетей.

Читайте также: