Потеряли или забыли паспорт во время эвакуации: что делать

Многие украинцы спешно покидают свои дома, из-за войны России, поэтому некоторые граждане либо забывают, либо просто не успевают взять с собой документы.
Чтобы спастись от войны России против Украины, многим украинцам пришлось эвакуироваться из домов в более безопасные регионы. Однако не все успели взять с собой документы или же совсем потеряли их.
На портале государственных услуг "Дія" опубликовали информацию, что делать в таком случае:
- Вы можете пользоваться паспортами в "Дія" — ID-картой или зарубежным. Они обладают такой же юридической силой, что и обычные. Цифровой паспорт можно показывать на блокпостах и полиции. И даже использовать для пересечения границы в Польше и Молдове.
- В ЦНАПах вы можете получить ID-карту и загранпаспорт и восстановить утраченные документы.
Сейчас они работают в таких областях: Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Львовская,
Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая.
- Также паспортные услуги снова доступны в подразделениях государственной миграционной службы. Проверит, работает ли ГМС в вашем регионе и найти контактный номер, можно по ссылке.
Напомним, у "Дія" теперь есть новая услуга для безработных.
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