Потеряли или забыли паспорт во время эвакуации: что делать

Потеряли или забыли паспорт во время эвакуации: что делать

Многие украинцы спешно покидают свои дома, из-за войны России, поэтому некоторые граждане либо забывают, либо просто не успевают взять с собой документы.

Чтобы спастись от войны России против Украины, многим украинцам пришлось эвакуироваться из домов в более безопасные регионы. Однако не все успели взять с собой документы или же совсем потеряли их.

Также читайте В Украине временно упростили процедуру оформления опеки над детьми, потерявшими родителей

На портале государственных услуг "Дія" опубликовали информацию, что делать в таком случае:

Вы можете пользоваться паспортами в "Дія" — ID-картой или зарубежным. Они обладают такой же юридической силой, что и обычные. Цифровой паспорт можно показывать на блокпостах и полиции. И даже использовать для пересечения границы в Польше и Молдове.

В ЦНАПах вы можете получить ID-карту и загранпаспорт и восстановить утраченные документы.

Сейчас они работают в таких областях: Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Львовская,

Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая.

Также паспортные услуги снова доступны в подразделениях государственной миграционной службы. Проверит, работает ли ГМС в вашем регионе и найти контактный номер, можно по ссылке.

Напомним, у "Дія" теперь есть новая услуга для безработных.

Читайте также: