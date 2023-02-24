Жодних аргументів проти вступу України до НАТО немає — Борис Джонсон

Військова перемога — це запорука успіху. А далі за цим іде угода про майбутнє України.

Ніяких аргументів проти вступу України до НАТО немає. Так вважає колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Про це він розповів в прямому ефірі ТСН.

“Має бути міцна, тверда і переконлива військова перемога. Треба вигнати Путіна з усіх територій, які він захопив. Для того, щоб це зробити, українські Збройні сили потребують допомоги, далекобійної артилерії, ракет, танків, літаків. Допомогу краще надавати раніше, аніж пізніше. Це очевидно. Українці переможуть так чи інакше. Вони показали, що не віддадуть свої землі, що відіб’ють їх як Херсонщину і Харківщину перед тим. Їм потрібне спорядження, зброя. Військова перемога — це запорука успіху. А далі за цим іде угода про майбутнє України”, - наголосив Борис Джонсон.

Також він додав, що немає ніяких аргументів проти вступу України до НАТО.

“Раніше говорили, що це стане провокацією Росії. Путін зайшов до не НАТівської України. Це все дурниці і абсурд. Я думаю, що перспективне майбутнє України має бути пов’язане із Західною колективною безпекою”, - підкреслив Борис Джонсон.

Нагадаємо, що Джонсон закликав дати ЗСУ необхідне озброєння, аби "вигнати Путіна з України".

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