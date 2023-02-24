Никаких аргументов против вступления Украины в НАТО нет — Борис Джонсон

Военная победа – это залог успеха. А дальше следует соглашение о будущем Украины.

Никаких аргументов против вступления Украины в НАТО нет. Так считает бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Об этом он рассказал в прямом эфире ТСН.

“Должна быть крепкая, жесткая и убедительная военная победа. Надо выгнать Путина со всех захвативших его территорий. Для того чтобы это сделать, украинские Вооруженные силы нуждаются в помощи, дальнобойной артиллерии, ракетах, танках, самолетах. Помощь лучше оказывать раньше, чем позже. Это очевидно. Украинцы победят так или иначе. Они показали, что не отдадут свои земли, что отразят их как Херсонщину и Харьковщину до этого. Им нужно снаряжение, оружие. Военная победа – это залог успеха. А дальше следует соглашение о будущем Украины”, — подчеркнул Борис Джонсон.

Также он добавил, что нет никаких аргументов против вступления Украины в НАТО.

"Раньше говорили, что это станет провокацией России. Путин зашел в ненатовскую Украину. Это все ерунда и абсурд. Я думаю, что перспективное будущее Украины должно быть связано с Западной коллективной безопасностью", – подчеркнул Борис Джонсон.

Напомним, что Джонсон призвал дать ВСУ необходимое вооружение, чтобы "изгнать Путина из Украины".

Читайте также: