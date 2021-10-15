Похід в кіно, на виставку чи поїздка на екскурсію: чим зацікавити дитину під час осінніх канікул

Канікули - гарна нагода провести час разом із сім'єю.

Українські школярі - на порозі осінніх канікул. Через зростання захворюваності на коронавірус у різних регіонах навчальні заклади йдуть на відпочинок у різні дати. Канікули - це гарний час для дітей, аби набратися сили та відпочити перед новим навчальним семетром. Через деякі карантинні обмеження можливостей для відпочинку стало трохи менше, але попри це - час цікаво провести потрібно.

ТСН.ua підготував кілька ідей, чим зацікавити дитину під час осінніх канікул.

Культурна програма

Канікули - гарна нагода зробити те, на що часто не вистачає часу під час навчального тижня. Так, з дітьми можна відвідати музей, виставки, театри чи кіно, зоопарк. В Інтернеті можна заздалегідь переглянути афіші, купити білети - запланувавши таким чином культурну програму. Важливо, аби дитина самостійно обрала те, що їй найбільше довподоби.

Поїздка до іншого міста

Якщо у своєму місті ви вже як риба у воді, можна поїхати до іншого місця. Можна поїхати не до якоїсь туристичної мекки, а навіть в маленьке містечко поруч. Повірте, воно вас теж здивує. Це може бути як коротка одноденна подорож, так і на кілька днів - все залежить від бажання. Діти з таких подорожей привезуть неймовірно багато вражень.

Прогулянки на свіжому повітрі

Канікули - ідеальний час провести час усією родиною, якщо батьки, звичайно ж, мають таку нагоду. Осінь гарна пора для піших прогулянок у парку чи лісі. Для прогулянок на довші дистанції ідеально підійдуть велосипеди. Можна досхочу покататися, а потім ще й влаштувати пікнік. Ну, або попити на природі гарячого чаю чи какао.

Настільні ігри та пазли увечері

Якщо ж батьки вдень працюю, а тому не мають багато часу, аби провести його з дітьми, - виділіть для цього вечір. Бажано - не один. Провести час з діть можна за складанням пазлів чи настільними іграми. Це гарна нагода разом провести час. Такі сімейні вечори зближують і безумовно принесуть багато теплих емоцій.

Дозвольте заборонене

Дозвольте дитині під час канікул те, що забороняли впродовж року. Ні, не варто це перетворювати на тиждень уплітання всього - чого тільки душа забажає. Якщо зазвичай дитина не вживає солодощів чи якусь нездорову їжу, дозвольте з'їсти трохи солощів чи піцу. Дозвольте трохи пізніше лягти спати і трохи довше пограти ігри, наприклад. Покажіть дитині, що заборона нестрашна.

У село поблизу Чорнобиля чи в козацьке військо біля Луцька – куди відправити дитину на канікули

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