Путін у війні проти України робить те саме, що і Гітлер 1945 року – Жданов

Путін у війні проти України робить те саме, що і Гітлер 1945 року – Жданов

Ризику повторного наступу російських військ на північ та Київ немає. Обстріли наших сіл і міст на кордоні – це розвідка боєм.

За інформацією західних ЗМІ, Путін особисто керує війною проти України, ухвалюючи оперативні та тактичні рішення замість полковників чи бригадних генералів. І це для України дуже добрий сигнал.

Про це в коментарі ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Цією війною керують політики, а не військові. До речі для нас це дуже добре. Чим більше політики заглиблюються у подробиці війни, тим швидше ця війна буде приречена на поразку. Тому нехай (Путін – ред.) командує. Можна навіть провести історичну аналогію. У березні-квітні 1945 року Гітлер робив те ж саме. Щотижня він міняв фельдмаршалів, намагаючись тим самим досягнути корінного перелому ходу війни на східному та західному фронтах", - нагадує експерт.

На думку Олега Жданова, наразі небезпеки повторного наступу російських військ на північ та Київ немає. Не зважаючи на обстріли наших позицій, міст та селищ у Чернігівській та Сумській областях біля російського кордону.

"Це розвідка боєм. І це намагання зробити неможливим для нас перекидання військ із цих напрямків на Донбас. Такими діями вони фактично намагаються розтягнути наші збройні сили вздовж всього кордону", - зазначає експерт.

Олег Жданов підкреслює, що, як би там не було, проте росіяни вчаться воювати. Вони зрозуміли, що ліпше тиснути на одному напрямку, а якщо буде успіх – то розвивати його всередину країни, далі розповсюджуючи на південь та схід.

"Тому, думаю, все, що буде додатково відмобілізовано в Росії і сформовано в якості резерву, буде кидатися на Донбас", - вважає Олег Жданов.

Щодо термінів контрнаступу ЗСУ, то, за словами експерта, все залежатиме від обсягів і темпів поставок нам західного озброєння.

"Ми дуже швидко вчимося, так що із цим проблем не буде. Людей у нас достатньо, щоб навчити. Тобто, чим швидше західні партнери нам надішлють техніку та озброєння, тим швидше ми сформуємо ударне наступальне угруповання. Думаю, що можна говорити десь про кінець червня – липень", - підсумовує Олег Жданов.

Нагадаємо, військовий експерт назвав дату, коли Путін може заявити про анексію територій України.

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