У Києві відкрилося ремонтне кафе: що відомо (відео)

Сама ідея ремонтного кафе - навчитись ремонтувати речі та популяризувати технічну творчість.

У Києві відкрилося кафе, де не наливають каву, натомість там можна самотужки полагодити побутову техніку або меблі. Такі майданчики вже кілька років працюють в Європі і США. Ідея - не викидати на смітник те, що можна привести до ладу, а отже - не засмічувати довкілля. Але в організаторів київського ремонтного кафе є ще одна мета. Яка саме – у сюжеті "ТСН. Ранок" за 6 грудня.

Відвідувачі переконані, що все ж таки не досить екологічно викидати речі, які працюють нормально, але потребують лише дрібного ремонту.

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Перше ремонтне кафе понад 10 років тому з'явилось в Амстердамі. Ідея - не викидати те, що можна полагодити, і тим самим не засмічувати планету, - швидко поширилась Європою і США. Відкрити перше ремонтне кафе у Києві спало на думку хлопцям з цієї майстерні. Вирішили, що власник зламаної речі ремонтуватиме її сам, а вони лише допомагатимуть - інструментами, обладнанням і досвідом.

У цьому ремонтному кафе навіть є зварювальний апарат. Тож якщо у вас вдома є поламаний залізний стілець або світильник, то тут все це можна полагодити.

"Сама ідея ремонтного кафе - навчитись ремонтувати речі", - каже ініціатор ремонтного кафе Артем Синіцин.

В цьому ремонтному кафе не буде чіткого графіку роботи. Артем каже, в них немає мети перетворюватися на ремонтну майстерню. Головна мета - популяризувати технічну творчість.

"Щоб люди знали, що технічною творчістю можна займатись, навіть не маючи спеціалізованої освіти", - зазначає Синіцин.

Хлопці грошей за допомогу з відвідувачів не беруть. Це правило ремонтних кафе. Однак раді донатам.

У Києві відкрилося ремонтне кафе | Новини України

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